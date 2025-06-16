Израиль ударил по иранскому ядерному объекту Фордо: что показали спутниковые снимки

Новые спутниковые фото свидетельствуют о последствиях удара неподалеку от одного из самых защищенных объектов Ирана - подземный ядерный комплекс Фордо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Американская геопространственная компания Planet Labs обнародовала снимки до и после атаки, на которых зафиксированы обвалы подпорной стены на склоне горы вдоль дороги возле комплекса.
Речь идет о крае секретного подземного объекта, расположенного глубоко под горной местностью.
Как пишет издание, в ночь атаки были слышны громкие взрывы, а в районе завода зафиксировали легкое землетрясение.
Повреждения заметны на поверхности - вероятно, нанесенные ударом, который не достиг самого объекта, но повлиял на его инфраструктуру.
Сам комплекс в Фордо является вторым по масштабам заводом Ирана по обогащению урана.
Иран официально признал лишь незначительные повреждения. Объект считается одним из самых укрепленных и, по оценкам западных экспертов, может быть вне досягаемости обычных израильских боеприпасов.
Напомним, что Израиль нанес серии ударов по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.
Как сообщало The New York Times, в пятницу утром несколько израильских ударов, похоже, были направлены на подземную ракетную базу на западе Ирана.
Заметим, что в ночь на 13 июня израильская авиация нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
Данные действия были частью операции "Львиный народ" и, как известно, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.
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