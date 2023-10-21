Израиль и США могут создать в Секторе Газа правительство при поддержке ООН, - Bloomberg

Неназванные источники отмечают, что такой план изучается на случай вытеснения боевиков ХАМАС с территории Сектора Газа.

По данным издания, обсуждения находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в войне между Израилем и ХАМАС, в частности от наземной операции ЦАХАЛа. Кроме того, для реализации такой идеи потребуется поддержка арабских стран региона, в чем у США пока нет уверенности.

США также обеспокоены тем, что наземная операция Израиля в Секторе Газа, не имеющая четкой финальной цели, кроме изгнания боевиков, в результате может перерасти в региональную войну.

Сообщается, что будущее Сектора Газа стала одной из самых насущных проблем для американских чиновников. В течение двух недель после нападения боевиков ХАМАС команда президента Джо Байдена пыталась сбалансировать поддержку Израиля с опасениями по поводу разворачивающегося гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики группировки ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля. В качестве ответной меры Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи".

Ранее сообщалось, что армия Израиля готовится к операции на территории Сектора Газа. На фоне этого правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью заставить его отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для секретных переговоров