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Израиль и США могут создать в Секторе Газа правительство при поддержке ООН, - Bloomberg

Фото: Израиль и США хотят создать в Секторе Газа правительство при поддержке ООН (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Израильские и американские чиновники изучают возможность создания в Секторе Газа временного правительства при поддержке ООН, а также с участием правительств арабских государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванные источники отмечают, что такой план изучается на случай вытеснения боевиков ХАМАС с территории Сектора Газа.

По данным издания, обсуждения находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в войне между Израилем и ХАМАС, в частности от наземной операции ЦАХАЛа. Кроме того, для реализации такой идеи потребуется поддержка арабских стран региона, в чем у США пока нет уверенности.

США также обеспокоены тем, что наземная операция Израиля в Секторе Газа, не имеющая четкой финальной цели, кроме изгнания боевиков, в результате может перерасти в региональную войну.

Сообщается, что будущее Сектора Газа стала одной из самых насущных проблем для американских чиновников. В течение двух недель после нападения боевиков ХАМАС команда президента Джо Байдена пыталась сбалансировать поддержку Израиля с опасениями по поводу разворачивающегося гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики группировки ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля. В качестве ответной меры Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи".

Ранее сообщалось, что армия Израиля готовится к операции на территории Сектора Газа. На фоне этого правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью заставить его отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для секретных переговоров

 

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ООНСоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа