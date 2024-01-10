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Израиль и Египет не дали эвакуировать 29 украинцев из Газы: посольство назвало причину

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию для 29 граждан Украины, которые были поданы в списках от посольства.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Если быть откровенным, то желающие (присоединиться к эвакуации, - ред.) есть, но возможности нет, поскольку из тех списков, которые мы подавали, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта. Нам отказали в выезде 29 гражданам из всего списка, который мы подавали", - сказал Корнийчук.

Он пояснил, что причины такого отказа очевидно заключаются в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц".

Посол также добавил, что в отдельных случаях посольству удавалось все же получить разрешение на эвакуацию в отношении людей, которым изначально отказали. Он пояснил, что в отношении них проводили дополнительные мероприятия во время пребывания на территории Египта.

"Их допрашивали, проводились следственные действия какие-то, и отпускали", - пояснил он.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

Мы также писали, что, по данным Главного управления разведки Украины, эвакуация украинцев из Газы завершена. ГУР даже раскрыло детали операции

Напомним, сегодня мы сообщали, что правительство Израиля продлило разрешение на пребывание граждан Украины в стране до конца 2024 года.

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