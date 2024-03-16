Израиль одобрил план атаки на Рафах, но сохраняет надежду на перемирие

Союзники и критики призвали Израиль воздержаться от атаки на Рафах, чтобы избежать массовых жертв среди гражданского населения. Тель-Авив, со своей стороны, заявляет, что город стал последним оплотом для ХАМАСа, который он планирует уничтожить, а гражданские будут эвакуированы.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Соединенные Штатами Америки (США) не видели плана по штурму Рафаха. Во время брифинга он добавил, что предложение ХАМАСа о прекращении огня ради освобождения заложников находится в пределах возможного, а также выразил осторожный оптимизм по этому поводу.

Как пишет Reuters, ХАМАС представил посредникам и США предложение по прекращению огня в Секторе Газа, которое включает освобождение израильских заложников в обмен на свободу палестинских заключенных, 100 из которых отбывают пожизненное заключение.

Офис Нетаньяху, который и заявил об утверждении плана по Рафаху, назвал предложение ХАМАСа нереалистичным. Впрочем израильская делегация все равно отправится в столицу Катара Доху после того, как кабинет безопасности обсудит ее позицию.

Как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, Штаты должны увидеть от Израиля четкий и реалистичный план по Рафаху, в том числе и по выводу гражданского населения из опасности.

Ситуация в секторе Газа

Боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая в конце октября продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

Также он отмечал, что полная победа Армии Израиля уже близка и сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. На этом фоне Египет пригрозил приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафу.

Тем временем Нетаньяху отверг очередной вариант соглашения о перемирии с ХАМАСом.