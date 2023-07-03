ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль начал крупную военную операцию в палестинском лагере

Новина українською →
Понедельник 03 июля 2023 06:51
Израиль начал крупную военную операцию в палестинском лагере Фото: авиация ВВС Израиля (idf.il)
Автор: Владимир Костырин

Армия Израиля начала военную операцию в палестинском лагере Дженин на севере Западного берега реки Иордан. Были нанесены авиаудары по целям в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Как отметили в Силах обороны Израиля (ЦАХАЛ), данные удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".

В заявлении израильских военных говорится, что они не станут бездействовать, "пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве укрытия".

При этом в Минздраве Палестины заявили, что в ходе рейда есть погибшие и раненые. Так, говорится в сообщении ведомства, погибли трое палестинцев, а ранения получили 12 человек.

В свою очередь представители батальона Дженин, в который входят боевики из палестинских групп ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад", заявили, что "будут бороться с оккупационными силами до последнего вздоха".

В Дженине в переулках лагеря были размещены десятки вооруженных палестинцев в масках.

По словам жителя этого лагеря Ахмеда Заки в общении с журналистами, колонны израильской военной техники проникли на окраину Дженина с нескольких улиц.

Обострение между Израилем и Палестиной

Весной Израиль начал операцию "Щит и стрела", в ходе которой 9 мая 40 самолетов ВВС страны атаковали объекты террористов на территории сектора Газа. Операция продолжилась также на следующий день, когда ЦАХАЛ атаковал точки, из которых по Израилю запускали ракеты.

Тогда же со стороны Палестины были запущены по Израилю 469 ракет, 333 из которых пересекли границу Израиля. 153 из них были уничтожены системами ПВО.

14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении операции, назвав ее успешной.

Между тем, 20 июня на Западном берегу Иордана произошел самый большой за последние годы бой между Израилем и Палестиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Палестина
NEWS
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью