Израиль начал наступление с целью полной оккупации Газы, - Axios

В понедельник военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные авиаудары по городу Газа, после чего в населенный пункт вошли танки.

Наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

"Мы должны помнить, с кем имеем дело, - с группой людей, которые посвятили свою жизнь насилию и варварству", - заявил Рубио на брифинге с премьером.

Два израильских чиновника сообщили изданию, что Рубио передал Нетаньяху позицию администрации Трампа. Согласно ей, США поддерживают наземную операцию, но хотят, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее.

"Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньягу из-за политики в отношении Газы - ред.), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше", - сказал журналистам американский чиновник.

Риск для заложников

Когда израильские танки приближались к Газе, израильский государственный телеканал KAN сообщил, что ХАМАС может использовать 20 израильских заложников в качестве живого щита против наземного наступления.

Президент США Дональд Трамп предупредил ХАМАС не наносить вред этим людям.

"Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, во что они ввязываются, если сделают такое. Это человеческая жестокость, подобной которой видели немногие. Не допустите этого, иначе ВСЕ "СТАВКИ" СНЯТЫ. Освободите ВСЕХ заточников НЕМЕДЛЕННО!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В ответ Нетаньяху поблагодарив Трампа за его "непоколебимую поддержку в борьбе Израиля против ХАМАС и за освобождение всех наших заложников".

Скептические прогнозы

Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Эял Замир, руководители Моссада, Шин Бет и военной разведки ранее посоветовали Нетаньяху не проводить наступление на Газу. По их мнению, такая операция может:

поставить под угрозу жизни израильских заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе;

привести к большим потерям среди ЦАХАЛ;

не достичь цели уничтожения ХАМАС;

заставить Израиль перейти к прямому военному управлению над двумя миллионами жителей Газы.

Форум семей заложников и пропавших без вести обнародовал заявление с предупреждением, что решение Нетаньяху начать наземное наступление ставит жизни людей под угрозу.

"710-я ночь в Газе может стать последней ночью в жизни заложников, которые едва выживают, и последней ночью, когда еще есть возможность найти и вернуть погибших для достойного захоронения. Премьер-министр сознательно выбирает пожертвовать ими на алтарь политических соображений, полностью игнорируя позицию начальника Генштаба и органов безопасности", - говорится в заявлении семей.

Причины операции Израиля

Правительство Нетаньяху отмечает, операция в Секторе Газа и в городе Газа, направленная на полное уничтожение палестинской группировки ХАМАС после массированного вторжения исламистов в Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее Армия обороны Израиля призвала миллион жителей Газы покинуть город и переселиться на юг, в "гуманитарные зоны". По данным ЦАХАЛа, в настоящий момент Газу покинули около 300 тысяч палестинцев.

Возможную наземную операцию Израиля критиковали в ЕС, арабском мире (они призвали заморозить членство Израиля в ООН) и внутри самой страны (из-за угрозы заложникам и слишком сложной для ЦАХАЛа операции).