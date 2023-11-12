Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа, - посол в США

"Мы исходим из того, что палестинцы должны будут сами управлять собой. Какова будет конкретная роль Палестинской автономии, еще предстоит выяснить, поскольку все понимают, что ПА в ее нынешнем составе вряд ли сможет управлять Рамаллой. И уж точно не Газой", - заявил он.

По словам Херцога, Палестинская автономия должна быть реформирована.

Он также добавил, что Израиль не заинтересован в оккупации или управлении Газой, подчеркнув, что главным приоритетом является обеспечение безопасности.

"Мы находимся в Газе не для того, чтобы оккупировать Газу или управлять ею. Мы находимся там для того, чтобы переместить военную угрозу ХАМАСа против Израиля и их способность восстановить потенциал и наносить удары снова и снова, как они говорят, что хотели бы это сделать. Таково наше намерение", - сказал Херцог.

Он отметил, что Израиль "очень целенаправленно" проводит операции в Газе.

"Люди должны понимать, что Газа - это крупнейший террористический комплекс во всем мире с более чем 500 километрами террористических туннелей. ... Мы не нападаем на население", - подчеркнул посол.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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