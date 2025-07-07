Израиль разбомбил объекты хуситов в Йемене: какие цели подверглись ударам

"Судьба Йемена - как судьба Тегерана. В рамках операции "Черный флаг" ЦАХАЛ нанес удары по террористическим объектам режима хуситов в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и в настоящее время используется для террористической деятельности в Красном море", - сообщил Кац.

Глава израильского оборонного ведомства добавил, что любой, кто попытается атаковать Израиль, получит ответный удар.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что для ударов по объектам хуситов в Йемене, в том числе, по трем портам, использовались истребители.

"Среди целей были порты Ходейда, Рас-Иса и Ас-Салиф. Они используются хуситами для перевозки оружия иранского режима, которое используется для проведения террористических операций против Израиля и его союзников. Удар был нанесен в ответ на неоднократные нападения хуситов на Израиль, его гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет "земля-земля" в направлении израильской территории", - сообщили в ЦАХАЛе.

Также израильские военные напомнили, что хуситы используют морское пространство для проведения террористической деятельности против судов и глобальной морской торговли. "Пораженные цели демонстрируют систематическое использование режимом гражданской инфраструктуры в террористических целях", - добавили военные.

Обновлено в 1:28. Военные источники в Йемене сообщили каналу "Аль-Маядин", будто ВВС отразили израильскую атаку на порт Ходейда.

"В первом залпе зенитных ракет нам удалось вытеснить десять израильских боевых самолётов из воздушного пространства еще до того, как они нанесли удары", - утверждали источники.