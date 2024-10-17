Ликвидация нового лидера ХАМАС: Нетаньяху говорит, что Израиль не остановится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя ликвидацию лидера ХАМАС Яхью Синвара, заявил, что зло "понесло тяжелый удар". Однако, стоящая перед Израилем задача, по словам Нетаньяху, "еще не выполнена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

На телевизионной пресс-конференции после того, как израильские военные заявили о ликвидации Синвара, премьер заявил, что Израиль продемонстрировал сегодня, "что все те, кто пытается причинить нам вред, это то, что происходит с ними".

По словам Нетаньяху, "силы добра всегда могут победить силы зла и тьмы". "Война все еще продолжается, и она обходится дорого", - сказал он.

Обращаясь к народу Израиля, Нетаньяху заявил, что "нам еще предстоит решить множество проблем" и что "мы должны сохранять стойкость", "твердо стоять на своей земле и продолжать бороться".

"Мы не остановим войну. Мы пойдем в Рафах", - сказал Нетаньяху.

Операция в Рафахе