Израиль просит США предоставить ему больше оружия, - Bloomberg

Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить ему больше танковых боеприпасов и тактических машин. Тель-Авив пытается пополнить свои запасы на фоне войны в Секторе Газа и роста напряженности в отношениях с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Три источника агентства на условиях анонимности отметили, что запрос был подан 19 апреля. По их словам, администрация президента США еще не начала официальную оценку.

Государственный департамент и Совет национальной безопасности отказались от комментариев.

Агентство отмечает, что этот запрос является отдельным от запроса на дополнительное финансирование в размере 95 млрд долларов, который Конгресс планирует принять в эти выходные для оказания военной помощи Израилю и Украине. Один из чиновников сказал, что США еще не начали процесс рассмотрения запроса, который в любом случае, займет много месяцев и не гарантирует продажи.

По словам одного из чиновников, большую часть продажи составят танковые боеприпасы, а вторую часть - семейство средних тактических машин Oshkosh Corp.

Агентство отмечает, что новый запрос также отличается от предыдущего запроса на продажу Израилю более 1000 500-фунтовых бомб MK-82 и более 1000 250-фунтовых бомб малого диаметра, а также запалов для других боеприпасов, которые все еще ожидают одобрения Конгресса. В случае одобрения и подписания контракта, эти боеприпасы будут поставлены не ранее 2025 года.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация обсуждает запрос Израиля на передачу 120-мм танковых боеприпасов, транспортных средств и минометных мин на сумму 1 млрд долларов.

Как отмечает Bloomberg, любой подобный запрос снова поставит администрацию Джо Байдена в деликатное положение, ведь глава Белого дома заявил, что американская поддержка обороны Израиля является "железной" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.