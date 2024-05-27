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Израиль продолжает операции в Рафахе, несмотря на запрет Международного уголовного суда, - Bloomberg

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вооруженные силы Израиля продолжают свои операции против ХАМАСа в городе Рафах на юге Сектора Газа, несмотря на решение Международного уголовного суда (МКС), предписывающего им прекратить такую деятельность во имя сохранения гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Как сообщило министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, по меньшей мере 27 человек погибли в результате авиаудара в районе, переполненном беженцами в палатках к северо-западу от Рафаха. На кадрах в социальных сетях видно, как огонь распространяется по палаткам, пока люди извлекают погибших и раненых, пишет издание.

"Наши команды делают все возможное, чтобы спасти жизни", - говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста.

По меньшей мере о 20 погибших палестинцах после ряда израильских авиаударов по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе сообщает также Reuters со ссылкой на представителя гражданской службы по чрезвычайным ситуациям.

Между тем израильские военные заявили, что нанесли удар по "комплексу в Рафахе, где действовали значительные террористы ХАМАС. Удар был нанесен по законным целям".

Bloomberg пишет, что этот район не был среди тех, что израильские военные приказали эвакуировать перед наступлением на Рафах, поэтому в него прибыло много людей, бежавших из более опасных районов.

По информации издания, переговоры о прекращении огня в Газе должны быть возобновлены на этой неделе после встречи в Париже между руководителем разведки Израиля, главой Центрального разведывательного управления США и министром иностранных дел Катара.

Решение МУС по операциям Израиля в Рафахе

Формулировки решения суда вызвали разные толкования. Многие расценивают это как приказ прекратить наступление, и об этом широко сообщалось в пятницу. Но израильские официальные лица говорят, что приказ условный — их военные должны прекратить любые действия, которые могут уничтожить гражданское население.

В воскресенье, 26 мая, боевики ХАМАС с территории Рафаха обстреляли Израиль. Это произошло впервые за четыре месяца.

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