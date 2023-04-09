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Израиль продлил визы украинским беженцам

Фото: Израиль продлил визы украинским беженцам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль продлил гуманитарную помощь украинским беженцам в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Помощь включает в себя продление визы и неопределенную помощь в области "здравоохранения и социального обеспечения".

При этом в Офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетанияху не сообщили, когда истекает срок действия помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль остановит ежемесячные выплаты украинским переселенцам.

Кроме того, Израиль позволил части украинских беженцев устроиться на работу.

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