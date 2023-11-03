Израиль перестал информировать Россию о своих атаках в Сирии, - Bloomberg

Израиль перестал сообщать Россию о своих ударах по Сирии. Это произошло после нападения террористов ХАМАС на израильскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так, 30 октября израильские военные самолеты бомбили сирийскую военную базу в южной провинции Дарья. По словам людей, знакомых с ситуацией, Израиль разбрасывал листовки, предупреждающие сирийские войска о том, чтобы они не разрешали Ирану и его доверенным лицам действовать вблизи границы с Израилем.

Незадолго до того Израиль нанес удар по составу оружия на большой сирийской базе на юге страны, где вместе с сирийскими силами размещены иранские офицеры и боевики доверенной организации "Хезболла".

По словам свидетелей, в результате атаки погибли более десятка сирийских солдат и офицеров. Израильские военные самолеты поразили радары воздушного наблюдения на ближайшем объекте.

"Члены российской военной полиции время от времени присутствуют на объекте рядом с этой базой. Неизвестно, находились ли они там, когда Израиль нанес удар. Сирийские военные признали обе атаки", - пишет издание и добавляет, что Израиль не информировал Россию об этих атаках вперед.

Bloomberg отмечает, что Израиль и Россия оба выигрывали от того, что первый предупреждал о своих действиях. Пять лет назад российский диктатор Владимир Путин обещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что не позволит Ирану и "Хезболле" осесть на юго-западе Сирии, у Голанских высот.

Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва стала ближе к Ирану, ухудшая отношения с Тель-Авивом. Война Израиля с ХАМАСом, который контролирует Газу и получает поддержку от Ирана, и тесное партнерство между Израилем и США еще больше разъединили их.