Израиль пригрозил расширить буферную зону на границе с Газой: названо условие

"Если террористическая организация ХАМАС продолжит отказываться освободить заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских поселений и солдат ЦАХАЛа путем постоянного удержания этого района Израилем", - подчеркнул Кац.

Он пообещал, что пока боевики ХАМАС продолжают отказываться от освобождения заложников, они будут терять все больше и больше земли, которая "будет присоединена к Израилю".

Министр обороны уточнил, что Израиль будет "интенсифицировать" свою операцию против ХАМАС, в том числе "путем расширения наземных маневров до тех пор, пока заложники не будут освобождены и ХАМАС не будет разгромлен".

По его словам, Израиль будет использовать "все военные и гражданские методы давления, включая эвакуацию населения Газы на юг и реализацию плана президента США Трампа по добровольному переселению жителей Газы".