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Израиль пригрозил расширить буферную зону на границе с Газой: названо условие

Фото: Исраэль Кац, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские солдаты могут расширить "зону безопасности" (буферную зону) на границе с Сектором Газа, если ХАМАС откажется освобождать заложников.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Если террористическая организация ХАМАС продолжит отказываться освободить заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских поселений и солдат ЦАХАЛа путем постоянного удержания этого района Израилем", - подчеркнул Кац. 

Он пообещал, что пока боевики ХАМАС продолжают отказываться от освобождения заложников, они будут терять все больше и больше земли, которая "будет присоединена к Израилю". 

Министр обороны уточнил, что Израиль будет "интенсифицировать" свою операцию против ХАМАС, в том числе "путем расширения наземных маневров до тех пор, пока заложники не будут освобождены и ХАМАС не будет разгромлен".

По его словам, Израиль будет использовать "все военные и гражданские методы давления, включая эвакуацию населения Газы на юг и реализацию плана президента США Трампа по добровольному переселению жителей Газы".

Нарушение перемирия

Напомним, недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Причина в том, что боевики отказываются выдавать Израилю заложников.

На этом фоне израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

Более детально о том, почему ХАМАС затягивает процесс выдачи заложников, - в материале РБК-Украина.

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ХАМАСИзраильСектор Газа