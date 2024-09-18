Второй раунд? В Ливане снова начали взрываться пейджеры боевиков "Хезболлы"

В Ливане сегодня начали взрываться портативные радиоприемники. Их использует ливанская вооруженная группировка "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из-за угрозы взрывов "Хезболла" приказала своим боевикам дистанцироваться от устройств связи. А также избавиться от устройств, содержащих литиевые батареи или подключенные к Интернету.

Как пишет агентство, вечером в Ливане начали взрываться ручные радиостанции, используемые вооруженной группировкой "Хезболла". По предварительным данным, один из взрывов произошел вблизи похорон, организованного поддерживаемой Ираном "Хезболлой" для погибших накануне.

Операция с подрывом пейджеров "Хезболла"

Вчера вечером и СМИ распространилась информация о том, что у членов группировки "Хезболла" на территории Ливана взорвались пейджеры, которые они использовали для связи. Известно, что в результате взрывов девять боевиков погибли, ранения получили как минимум 2750 человек.

Взрывы привели к ранению многих членов группировки. На видео из больниц видно, что у пострадавших разные травмы лица, потеряли пальцы и получили серьезные раны на бедрах, где, вероятно, носили пейджеры.

Один из представителей "Хезболлы", пожелав остаться анонимным, назвал этот взрыв "самым большим провалом в сфере безопасности" для группировки с момента начала конфликта между Израилем и ХАМАСом 7 октября 2023 года.

Руководство "Хезболлы" пообещало отомстить Израилю за этот инцидент, тогда как армия Израиля заявила о готовности к возможным нападениям со стороны боевиков.

Подробно о том, что произошло в Ливане – читайте в материале РБК-Украина.

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