Израиль начал использовать искусственный интеллект для планирования авиаударов, - Bloomberg

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала использовать искусственный интеллект для военных операций. В частности, для планирования авиационных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представители израильской армии сказали, что искусственный интеллект обрабатывает большие объемы данных. Его выводы используются для назначения целей для авиаударов.

Для оперативного планирования атак используют другую модель ИИ - Fire Factory. Она формирует свои рекомендации на данных о ранее согласованных решениях военных. Более того, искусственный интеллект может не только подсказать следующую цель для атаки, но и рассчитать нужный боекомплект и составить график ударов.

Bloomberg отмечает, что обе системы контролируют военные. Они проверяют результаты и выводы ИИ, но работа планировщиков таким образом сокращается до нескольких минут.

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем это гораздо дольше", - сказал полковник ЦАХАЛа.

Издание отмечает, что армия Израиля уже давно внедряет искусственный интеллект для выполнения своих операций. Для анализа берут данные из беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковые снимки и т.п.

При этом немаловажным фактором остается то, что использование искусственного интеллекта армией до сих пор остается вне закона Израиля и на международном уровне.

Позиция Израиля по войне в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но и открыто не поддержал агрессию РФ.

Украина предлагала Израилю выступить посредником в войне, но он отказался.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль. Он заявил, что приглашал израильских премьеров приехать в Украину, но они отказались.

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