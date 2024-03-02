Израиль поддержал соглашение о прекращении огня в Газе, далее решение за ХАМАС, - AP

Израиль одобрил предварительный текст соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Теперь на это соглашение должны согласиться боевики движения ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Международные посредники неделями работали над тем, чтобы достичь соглашения о приостановлении боевых действий перед началом священного для мусульман месяца Рамадан примерно 10 марта. Соглашение, вероятно, также позволит оказать помощь сотням тысяч жителей на севере Сектора Газа, которым из-за боевых действий грозит голод.

Как рассказал изданию Associated Press высокопоставленный чиновник администрации США, за день до переговоров Израиль "более или менее принял" соглашение, которое включает шестинедельное прекращение огня, а также освобождение ХАМАСом заложников, которые считаются уязвимыми, включая больных, раненых, пожилых и женщин.

"Пока мяч на поле ХАМАС, и мы продолжаем настаивать на этом как можно сильнее", - добавил представитель администрации США.

Официальные лица из Израиля и ХАМАС пока эту информацию не комментировали. А высокопоставленный египетский чиновник сказал Associated Press , что посредники Египет и Катар, как ожидается, получат ответ от ХАМАС уже во время запланированных на 3 марта переговоров в Каире.

Война Израиля с ХАМАС

В октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

В начале февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Последние переговоры о прекращении огня провалились после того, как премьер-министр Израиля отверг предложение ХАМАС о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.

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