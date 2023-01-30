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Глава МИД Израиля планирует посетить Украину и вернуть посольство в Киев

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Понедельник 30 января 2023 20:20
Глава МИД Израиля планирует посетить Украину и вернуть посольство в Киев Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Украину. Кроме того, посольство Израиля в ближайшее время вернется в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщает издание, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркивает помощь Украине, отметив, что вскоре посольство Израиля в Киеве вернется к полноценной работе.

Он также подтвердил, что планирует в ближайшее время посетить Украину.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Эли Коэном. Глава МИД Израиля сообщил, что они увеличат помощь Украине в гуманитарной и других областях.

Кроме того, посол Израиля в Германии заявил, что его страна поддерживает Украину в войне против России, и это происходит в большем масштабе, чем известно общественности.

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