RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль передал 17 генераторов для Херсонской области

Автор: Антон Малиновский

Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

Отмечается, что переданы генераторы мощностью 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.

"Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме этого, Минэнерго направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных от международных партнеров.

Напомним, что Германия предоставит Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 млн евро.

Также сообщалось, что Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израильгенератор