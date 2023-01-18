Израиль передаст Украине сотни тысяч американских снарядов, - NYT

США достигли соглашения о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, которые расположены на территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По информации источников издания, соглашение предусматривает поставки в Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов, примерно половина из которых уже переправлена в Европу и, как ожидается, будет доставлена в Украину через Польшу.

Стоит отметить, что снаряды, предназначенные для ВСУ, хранились на двух американских складах, которые были созданы на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке.