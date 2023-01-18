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Израиль передаст Украине сотни тысяч американских снарядов, - NYT

Фото: Израиль передаст Украине сотни тысяч американских снарядов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США достигли соглашения о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, которые расположены на территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По информации источников издания, соглашение предусматривает поставки в Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов, примерно половина из которых уже переправлена в Европу и, как ожидается, будет доставлена в Украину через Польшу.

Стоит отметить, что снаряды, предназначенные для ВСУ, хранились на двух американских складах, которые были созданы на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.

Также мы писали, что Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях о вражеских ракетах и дронах.

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