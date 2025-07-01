США передадут Израилю крупную партию систем JDAM для усиления авиабомб

В частности, предполагается продажа Израилю:

3845 комплектов наведения JDAM для бомбы BLU-109;

3280 комплектов наведения JDAM для бомбы MK 82.

Кроме того, в сделку также войдут инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы. Ориентировочная общая стоимость сделки составляет 510 млн долларов США.

"Предложенная продажа усилит способность Израиля противостоять нынешним и будущим угрозам, улучшая его возможности защищать границы, критическую инфраструктуру и население страны", - говорится в сообщении DSCA.

Главным подрядчиком выступит The Boeing Company, расположенная в городе Сент-Чарлз, штат Миссури.

Joint Direct Attack Munition (JDAM, дословно "Совместный боеприпас прямой атаки") - комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ."dumb bombs") во всепогодные управляемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы. Оборудование включает систему наведения на базе инерциальной навигации и GPS.

Модифицированный комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) также имеет складное крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы.

С 1998 года по ноябрь 2016 года компания Boeing изготовила более 300 тысяч комплектов наведения JDAM. По состоянию на январь 2024 года было изготовлено 550 тысяч комплектов.