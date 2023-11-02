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Израиль обдумывает выезд верхушки ХАМАС из Газы в обмен на освобождение заложников, - СМИ

Фото: Израиль может разрешить верхушке ХАМАС покинуть Сектор Газа после освобождения всех заложников (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израиль рассматривает возможность окончания военной операции после того, как руководители организации ХАМАС и боевое крыло группировки покинет Сектор Газа. Такую возможность боевикам дадут при условии освобождения всех заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

По данным израильской газеты, данный сценарий позволил бы закончить войну в короткие сроки.

Так, Тель-Авив сможет заявить, что цели по ликвидации инфраструктуры террористов в анклаве были достигнуты.

В материале отмечается, что в противном случае боевые действия могут затянуться на долгое время, так как физическая ликвидация всей живой силы и инфраструктуры ХАМАС в Секторе Газа, вероятно, займет годы, и может привести к большим потерям.

"Рассматривается возможность выхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из Сектора Газа с согласия Израиля, которым смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников", - идет речь в статье.

Наземная операция ЦАХАЛ в Газе

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что Израиль и группировка ХАМАС должны "поставить на паузу" боевые действия, чтобы у заложников в Секторе Газа была возможность покинуть территорию анклава.

1 ноября сообщалось, что МИД Украины и все причастные ведомства приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев из Сектора Газа. Сегодня посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что украинцам не удалось уехать во время эвакуации иностранцев из Газы в Египет. 

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ХАМАСИзраильСектор Газа