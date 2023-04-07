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Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа

Фото: Израиль нанес ответные удары по Сектору Газа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Израиля вечером 6 апреля нанесли ответные ракетные удары по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В ночь с 6 на 7 апреля израильская армия нанесла удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля официально объявила о начале спецоперации и подтвердила, что обстреливает сектор Газа. Удары наносила авиация страны

6 апреля из этого региона по Израюлю было выпущено 34 ракеты, это самая большая атака с 2006 года.

Ранее мы сообщали, что со стороны Ливана было выпущено по Израилю множество ракет. Известно, что часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Напомним, 5 апреля из сектора Газа были выпущеныракеты по территории Израиля . Они упали на открытой местности, пострадавших не было. В ответ армия Израиля ЦАХАЛ атаковала объекты террористической организации ХАМАС в Газе.

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ИзраильСектор Газа