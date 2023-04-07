Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

6 апреля из этого региона по Израюлю было выпущено 34 ракеты, это самая большая атака с 2006 года.

В ночь с 6 на 7 апреля израильская армия нанесла удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля официально объявила о начале спецоперации и подтвердила, что обстреливает сектор Газа. Удары наносила авиация страны

Ранее мы сообщали, что со стороны Ливана было выпущено по Израилю множество ракет. Известно, что часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Напомним, 5 апреля из сектора Газа были выпущеныракеты по территории Израиля . Они упали на открытой местности, пострадавших не было. В ответ армия Израиля ЦАХАЛ атаковала объекты террористической организации ХАМАС в Газе.

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