Израиль пытается убедить США сохранить российские базы в Сирии, - Reuters

Израиль активно лоббирует в США сохранение децентрализованной и ослабленной Сирии, включая возможность сохранения российских военных баз на территории страны.

По информации источников Reuters, такая позиция Израиля обусловлена желанием противостоять растущему влиянию Турции в регионе. Особенно напряженные отношения между Израилем и Турцией обострились после начала войны в Газе, и израильские официальные лица заявили Вашингтону, что новые исламистские силы в Сирии, поддерживаемые Анкарой, могут представлять угрозу для безопасности Израиля.

Эти усилия являются частью согласованной кампании Израиля по оказанию влияния на политику США в критический момент для Сирии, когда исламистские группировки, свергнувшие Башара Асада, пытаются стабилизировать страну и лоббировать отмену санкций.

Израиль донес свою позицию до США во время встреч в Вашингтоне в феврале, а также на последующих переговорах с представителями Конгресса США и в рамках "белой книги". В этих документах содержится информация, направленная на укрепление израильской позиции в Сирии.

Аналитики считают, что Израиль беспокоится о возможном вмешательстве Турции в поддержку новых сирийских исламистов, что может привести к созданию базы для боевых группировок, таких как ХАМАС.

Специалисты отмечают, что администрация Трампа еще не сделала окончательного выбора относительно возможных изменений в политике США в отношении Сирии, оставив неопределенность в вопросах санкций и будущего присутствия американских войск на территории страны.