Главный раввин Украины о помощи Украине от Израиля: возможно, ее недостаточно

Он отметил, что в последнее время украинско-израильские отношения начали без причины ухудшаться.

Так, украинцы не понимают, почему Израиль не оказывает государству военную помощь, в частности, не предоставляет системы ПВО. В то же время израильтяне спрашивают, почему Украина проголосовала за резолюцию, требующую ядерного разоружения Израиля.

"Я объясняю, что Израиль маленькое и очень уязвимое государство. И Россия шантажирует его - Сирия, "Хезболла", тот же Иран, все, как на пороховой бочке, живут. Сколько войн Израиль прошел, сколько террористических актов каждый день. Можно понять Израиль и нужно понять", - сказал Моше Асман.

В то же время, Израилю он советует помогать Украине - если не предоставлять вооружение, то передавать что-то другое.

"И в принципе это было услышано. И когда здесь был Эли Коэн, министр иностранных дел, и он говорил с министром иностранных дел Кулебой, вроде бы отношения улучшились", - сказал он.

Так, недавно супруга президента Елена Зеленская была в Израиле, а через несколько дней украинский посол сделал резкое заявление об отмене государством медстраховки для беженцев из Украины.

При этом раввин считает, что отмена страховки "не была специально обдуманной" и произошла по бюрократическим причинам.

"Люди должны задуматься, что происходит с отношениями с Израилем. И как один из комментаторов говорит, что нужно Израиль поставить как Иран, "зачеркнуть" его и все такое. Что значит "как Иран"? Что, Израиль поставляет (России, - ред. ) дроны? Израиль наоборот бомбардирует заводы, где дроны производит (Иран, - ред.)", - сказал он.

Рабин отметил, что даже если предположить, что правительство Израиля недостаточно помогает Украине, то страну поддерживают гуманитарные организации, а люди проводят демонстрации: "Я был на них, тысячи и тысячи друзей Украины в Израиле, выходцев и невыходцев из Украины, израильтян, выходцев из России, которые за Украину - это большинство".

При этом самое страшное, по его словам, то, что KyivPost написало, что украинские официальные лица якобы могут обратиться к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч "Рамштайна" из-за якобы существования "реальной угрозы" того, что Израиль выдает России секреты.

"Кто-то почему-то делает кровавую клевету. И начали писать, что Израиль сближается с Россией. Это ложь. Россия сегодня шантажирует Израиль. Россия сегодня дружит с Ираном, который открыто заявляет, что хочет уничтожить еврейское государство. И Иран близок к созданию атомной бомбы, которую открыто хочет сбросить на Израиль", - сказал он.

Моше Асман уверен, что такого "слава" данных России не может быть: "И более того, если бы страны-друзья Украины об этом узнали, они наверняка сразу исключили бы Израиль (из "Рамштайна", - ред.)".

"Да, возможно, Израиль недостаточно помогает, но опять же нельзя силой выпрашивать помощь. Украина также не помогала Израилю, когда были войны. Но не в этом дело. Мы пытаемся наладить отношения по крупице", - сказал он.

Раввин отметил, что не знает, откуда идет разлад в отношениях, однако считает это очень опасным.

"...я просто хочу, чтобы украинцы это поняли, чтобы вы задумались, откуда это идет", - добавил он.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабной войны Израиль заявил о своем нейтралитете. Страна помогает Украине в гуманитарных вопросах, но отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности, системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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