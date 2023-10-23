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Израиль может отменить наземную операцию в Секторе Газа. ЦАХАЛ назвал условие

Фото: ЦАХАЛ назвал условие окончания войны с ХАМАС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия Израиля отменит наземную операцию в Секторе Газа, если боевики ХАМАС освободят всех заложников и сдадутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление международного представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса в интервью ABC.

"Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников - всех 212 - и безоговорочно покажется, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это", - сказал Конрикус.

В то же время он не ответил, почему наземное вторжение в Сектор Газа откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом. Вместо этого заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

Спикер израильской армии также добавил, что люди "должны стать на чью-либо сторону, согласно собственной морали".

Конрикус также ответил на вопрос о гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль следует заставлять снабжать продовольствием врага, который "запускает ракеты по гражданам и пытается их убить".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС ворвались на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и воровали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Bloomberg писал, что правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью вынудить его отложить наземную операцию в Газе. В частности, чтобы выиграть время для секретных переговоров, ведущихся через Катар с целью добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Кроме того, боевики заявляли, что готовы отпустить некоторых заложников в обмен на прекращение огня по Газе.

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ИзраильСектор ГазаХАМАС