Израиль может подписать соглашения с Сирией, Ливаном и Саудовской Аравией, - посол

По его словам, ХАМАС, организовав нападение 7 октября 2023 года, надеялся на поддержку со стороны "Хезболлы", хуситов и Ирана, чтобы поставить Израиль на колени.

Однако все стало наоборот: боевики ХАМАС разгромлены в Секторе Газа, "Хезболла" - в Ливане, а иранская ядерная программа, по словам дипломата, откатилась на несколько лет назад.

Это, по мнению Бродского, создает условия для расширения Авраамовых соглашений - мирных договоренностей между Израилем и рядом арабских стран.

Сейчас ведутся переговоры с Сирией, Ливаном и Саудовской Аравией.

"Израиль - это не просто сильное и влиятельное государство, а это страна, с которой нужно дружить, и от этой дружбы можно получать дивиденды, - отметил посол.

США ключевой игрок

По словам Бродского, главной движущей силой являются Соединенные Штаты, которые способны предложить партнерам в регионе политические и экономические дивиденды.

Кроме того, сдвиги стали возможными благодаря смене власти в Сирии - новое руководство менее агрессивно настроено против Израиля.

Также посол напомнил, что в Ливане армия впервые за долгое время начала реально контролировать южные территории страны.

Это, вместе с ослаблением "Хезболлы", открывает путь к присоединению Ливана к Авраамовым соглашениям.

Сирия и Голаны

На вопрос о вероятном отказе Сирии от претензий на Голанские высоты, Бродский ответил осторожно:

"Не знаю, достаточно ли этого, чтобы заключить формальные отношения с Сирией, но это однозначно шаг в правильном направлении, если это правда", - сказал он.

Он подчеркнул, что Израиль готов к диалогу и видит потенциал в налаживании новых связей.

Особенно учитывая положительный опыт сотрудничества с ОАЭ после подписания мирного соглашения - происходит активная торговля, обмен технологиями и туристическое развитие.