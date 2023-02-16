Израиль должен перейти от гуманитарной к военной помощи Украине, - Щаранский
Советский диссидент, израильский политик и правозащитник Натан Щаранский считает, что для властей Израиля было бы верным решением оказывать Украине не только гуманитарную помощь, но и военную.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Щаранского во время Kyiv Jewish Forum.
По его словам, победа Украины должна быть приоритетом, ведь это обеспечит будущее всего свободного мира.
"Израиль должен перейти от гуманитарной помощи к военной, и есть все больше признаков того, что это произойдет. Этого до сих пор не произошло не из-за отсутствия сочувствия. Израиль в подавляющем большинстве на стороне Украины, но имеет особые вызовы: бороться за свое право на существование, бороться с врагами и одновременно удерживать Россию от вмешательства в эту войну", - заявил Щаранский.
По его мнению, борьба Украины против России является очень важной во многих значениях. Как и Израиль, Украина борется за свою национальную идентичность и одновременно за право быть демократическим государством. Поэтому Израиль должен поддерживать Украину во время войны и на этапе послевоенного восстановления.
"Мы знаем, как это сделать, и мы знаем, как помочь. И мы должны помочь", - сказал Щаранский.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией .
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.
Глава МИД Израиля заявил, что страна расширит гуманитарную помощь Украине.
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