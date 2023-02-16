Израиль должен перейти от гуманитарной к военной помощи Украине, - Щаранский

Советский диссидент, израильский политик и правозащитник Натан Щаранский считает, что для властей Израиля было бы верным решением оказывать Украине не только гуманитарную помощь, но и военную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Щаранского во время Kyiv Jewish Forum .

По его словам, победа Украины должна быть приоритетом, ведь это обеспечит будущее всего свободного мира.

"Израиль должен перейти от гуманитарной помощи к военной, и есть все больше признаков того, что это произойдет. Этого до сих пор не произошло не из-за отсутствия сочувствия. Израиль в подавляющем большинстве на стороне Украины, но имеет особые вызовы: бороться за свое право на существование, бороться с врагами и одновременно удерживать Россию от вмешательства в эту войну", - заявил Щаранский.

По его мнению, борьба Украины против России является очень важной во многих значениях. Как и Израиль, Украина борется за свою национальную идентичность и одновременно за право быть демократическим государством. Поэтому Израиль должен поддерживать Украину во время войны и на этапе послевоенного восстановления.

"Мы знаем, как это сделать, и мы знаем, как помочь. И мы должны помочь", - сказал Щаранский.