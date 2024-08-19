Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в препятствовании соглашению о прекращении огня

Посредники говорят, что нынешний раунд переговоров максимально приблизил обе стороны к официальной паузе в боях за последние месяцы. Но возражения с обеих сторон, обнародованные в воскресенье, увеличили вероятность возобновления тупиковой ситуации.

"Мы ведем переговоры, а не сценарий, по которому мы просто даем и даем", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье в начале заседания своего кабинета.

"Есть вещи, относительно которых мы можем быть гибкими, и есть вещи, относительно которых мы не можем быть гибкими, на которых мы будем настаивать. Мы очень хорошо знаем, как отличить их", – подчеркнул он.

Вскоре после этого радикальная палестинская организация ХАМАС обнародовала заявление, в котором подробно описаны новые требования Израиля, которые, по словам боевиков, препятствуют соглашению.

"Мы считаем, что это полная ответственность Нетаньяху", – говорится в заявлении.