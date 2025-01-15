Израиль и ХАМАС достигли соглашения по Сектору Газа и заложникам: что известно

Сообщается, что информацию о сделке о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников подтвердил официальный израильский чиновник. Об этом также пишет ряд западных СМИ.

Представители ХАМАС выступили с обращением к жителям Сектора Газа и призвали дождаться официального начала прекращения огня, прежде чем пытаться вернуться в покинутые дома.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки по израильским заложникам. "Они будут освобождены в ближайшее время", - написал он в Truth Social.

В ближайшее время с официальным заявлением выступят США, Катар и Египет, которые вели переговоры в качестве посредников между Израилем и ХАМАС.

При это сообщается, что израильский Кабинет безопасности соберется завтра в 11:00, чтобы одобрить соглашение о заложниках.

Суть соглашения по Сектору Газа

Согласно публикациям в израильских СМИ, на первом этапе, который продлится 42 дня, террористы ХАМАС должны освободить часть израильских заложников. Речь идет о 33 лицах: детях, женщинах, стариках и больных.

По данным The Times of Israel, в настоящее время ХАМАС может удерживать 94 заложника, но по меньшей мере 34 из них уже мертвы. Это не первый подобный обмен. В ноябре 2023 года удалось договориться о временном перемирии, и тогда ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на 150 осужденных террористов, топливо и другие запасы. Еще четырех спасли в ходе операции Аримии обороны Израиля в июне 2024 года.

Если освобождение заложников состоится, то на 16-й день после начала действия соглашения Израиль начнет переговоры по второй фазе - освобождение остальных пленных мужчин призывного возраста.

В обмен на это Израиль постепенно выведет войска из большей части Сектора Газа, но сохранит контроль над буферной зоной, чтобы защитить свои границы. Израиль также освободит ряд боевиков, которые находятся в израильских тюрьмах.

Как заявил представитель ХАМАС в комментарии BBC, Израиль должен освободить тысячу заключенных, в том числе около 190 отбывающих длительные сроки - более 15 лет. Как пишет Associated Press, среди израильских 33 заложников пятеро женщин-военных, и в обмен на каждую освободят по 50 боевиков.

Третья фаза предполагает возврат тел заложников, а также создание плана строительства и новой структуры управления для Газы.

С учетом того, что между Израилем и ХАМАС нет ни малейшего доверия, соглашение разбито на большую часть этапов. Каждый последующий шаг жестко привязан к выполнению предыдущего.

В частности, в первый день террористы освободят трех заложников, а Израиль начнет вывод войск из населенных районов Сектора Газа. Через неделю будут освобождены еще четыре и будет разрешено возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Операция "Железные мечи" в Секторе Газа

Израильское наступление в Секторе Газа стало ответом на атаку террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Согласно официальным данным израильской стороны, боевики убили 1200 человек и еще 250 взяли в заложники.

За более чем год операции "Железные мечи" большая часть анклава была опустошена, а население - перемещено. Кровопролитие в Газе продолжается до сих пор. Сегодня ЦАХАЛ заявил о гибели пяти солдат на севере сектора. Палестинские источники сообщили о гибели не менее 20 человек в результате израильских ударов.

В последние месяцы особенно интенсивными были бои вдоль северной границы Газы. Израиль пытался помешать ХАМАС перегруппироваться.