Израиль и ХАМАС достигли соглашения по Сектору Газа и заложникам: что известно

Израиль достиг соглашения по Сектору Газу, которое открывает путь к прекращению огня в этом регионе. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Сообщается, что информацию о сделке о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников подтвердил официальный израильский чиновник. Об этом также пишет ряд западных СМИ.
Представители ХАМАС выступили с обращением к жителям Сектора Газа и призвали дождаться официального начала прекращения огня, прежде чем пытаться вернуться в покинутые дома.
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки по израильским заложникам. "Они будут освобождены в ближайшее время", - написал он в Truth Social.
В ближайшее время с официальным заявлением выступят США, Катар и Египет, которые вели переговоры в качестве посредников между Израилем и ХАМАС.
При это сообщается, что израильский Кабинет безопасности соберется завтра в 11:00, чтобы одобрить соглашение о заложниках.
Согласно публикациям в израильских СМИ, на первом этапе, который продлится 42 дня, террористы ХАМАС должны освободить часть израильских заложников. Речь идет о 33 лицах: детях, женщинах, стариках и больных.
По данным The Times of Israel, в настоящее время ХАМАС может удерживать 94 заложника, но по меньшей мере 34 из них уже мертвы. Это не первый подобный обмен. В ноябре 2023 года удалось договориться о временном перемирии, и тогда ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на 150 осужденных террористов, топливо и другие запасы. Еще четырех спасли в ходе операции Аримии обороны Израиля в июне 2024 года.
Если освобождение заложников состоится, то на 16-й день после начала действия соглашения Израиль начнет переговоры по второй фазе - освобождение остальных пленных мужчин призывного возраста.
В обмен на это Израиль постепенно выведет войска из большей части Сектора Газа, но сохранит контроль над буферной зоной, чтобы защитить свои границы. Израиль также освободит ряд боевиков, которые находятся в израильских тюрьмах.
Как заявил представитель ХАМАС в комментарии BBC, Израиль должен освободить тысячу заключенных, в том числе около 190 отбывающих длительные сроки - более 15 лет. Как пишет Associated Press, среди израильских 33 заложников пятеро женщин-военных, и в обмен на каждую освободят по 50 боевиков.
Третья фаза предполагает возврат тел заложников, а также создание плана строительства и новой структуры управления для Газы.
С учетом того, что между Израилем и ХАМАС нет ни малейшего доверия, соглашение разбито на большую часть этапов. Каждый последующий шаг жестко привязан к выполнению предыдущего.
В частности, в первый день террористы освободят трех заложников, а Израиль начнет вывод войск из населенных районов Сектора Газа. Через неделю будут освобождены еще четыре и будет разрешено возвращение перемещенных лиц в свои дома.
Израильское наступление в Секторе Газа стало ответом на атаку террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Согласно официальным данным израильской стороны, боевики убили 1200 человек и еще 250 взяли в заложники.
За более чем год операции "Железные мечи" большая часть анклава была опустошена, а население - перемещено. Кровопролитие в Газе продолжается до сих пор. Сегодня ЦАХАЛ заявил о гибели пяти солдат на севере сектора. Палестинские источники сообщили о гибели не менее 20 человек в результате израильских ударов.
В последние месяцы особенно интенсивными были бои вдоль северной границы Газы. Израиль пытался помешать ХАМАС перегруппироваться.
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп говорил, что на Ближнем Востоке "начнется ад", если ХАМАС не освободит заложников. Его спецпредставитель Стив Виткофф настаивал на прекращении огня в Секторе Газа еще до инаугурации Трампа 20 января.
Переговоры несколько месяцев находились в тупике и возобновились с началом 2025 года. ХАМАС всегда настаивал на том, что сделка должна привести к прекращению войны и выводу израильских войск из Газы. Израиль говорил, что не прекратит войну, пока движение ХАМАС не будет расформировано.
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