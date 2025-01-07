Трамп заявил, что на Ближнем Востоке "начнется ад", если ХАМАС не освободит заложников

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что если ХАМАС не освободит заложников в Секторе Газа до его инаугурации 20 января, на Ближнем Востоке "начнется ад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это не будет хорошо для ХАМАС, и это не будет хорошо, честно говоря, ни для кого. Весь ад выйдет. Мне больше не нужно говорить, но это то, что есть", - сказал Трамп.

Он добавил, что нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года "никогда не должно было быть".

Стив Уиткофф, которого Трамп избрал на должность специального посланника на Ближнем Востоке во время его администрации, заявил, что участники переговоров "достигают значительного прогресса" в соглашении об освобождении заложников, удерживаемых в Газе.

Во время разговора с Трампом Уиткофф сказал, что он "действительно надеется, что до инаугурации у нас будет несколько хороших вещей, которые можно объявить от имени президента".

Он добавил, что завтра вернется в Доху, где проходят переговоры.