Израиль готовит открытие КПП Рафах после передачи тел заложников ХАМАС

Гуманитарная помощь начала поступать в Газу, а ХАМАС передал новые тела заложников, что позволило Израилю возобновить подготовку к открытию контрольно-пропускного пункта Рафах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
После нескольких дней напряженных переговоров гуманитарные грузовики прибыли в сектор Газа, а Израиль возобновил подготовку к открытию контрольно-пропускного пункта Рафах.
Это стало возможным после того, как ХАМАС передал очередные тела погибших заложников, что сняло часть напряжения, угрожавшего хрупкому перемирию.
По данным израильских служб, в течение суток боевики передали несколько тел израильтян, а еще две гробы доставили позднее. Передача тел является частью соглашения, предусматривающего поэтапное выполнение условий перемирия.
Израиль предупредил, что удержит Рафах закрытым, если процесс затянется, и готов ответить силой в случае нарушения соглашений.
На фоне обострения ситуации Дональд Трамп заявил, что США готовы разрешить Израилю возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не выполнит условия соглашения. "Израиль вернется на эти улицы, как только я дам слово", — подчеркнул президент, комментируя возможность разоружения группировки.
По данным ООН, гуманитарная катастрофа в Газе продолжается: большинство жителей потеряли дома, а системы здравоохранения перегружены.
Израиль сообщил о подготовке к пропуску 600 грузовиков с помощью, при этом миссия ЕС будет контролировать работу КПП Рафах.
Несмотря на частичное выполнение договоренностей, эксперты отмечают, что ситуация остается нестабильной. Отсутствие окончательного решения по управлению Газой и разоружению ХАМАС создает риск срыва перемирия и возвращения к боевым действиям.
Напоминаем, что ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а также передал четыре гроба с телами погибших, завершив обмен, который стал важным этапом в выполнении условий перемирия.
Отметим, что израильские войска продолжат оставаться в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не выполнит требования мирного плана США и не сложит оружие, как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.