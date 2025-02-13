Израиль готовит удары по ядерным объектам Ирана, - WSJ

В течение этого года Израиль взвешивает возможность нанесения серьезных ударов по ядерным объектам Ирана. Иерусалим пытается использовать свое преимущество после недавних неудач Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The World Street Journal.
Издание сослалось на анализ разведывательных данных, который был в последний месяц пребывания на посту президента США Джо Байдена.
Ссылаясь на знакомых с анализом чиновников, издание отмечает, что в первые дни работы администрации Трампа американские спецслужбы подготовили еще один отчет, в котором пришли к аналогичному выводу.
Двое американских чиновников отметили, что президент США Дональд Трамп более вероятно, чем Байден, поддержит такие удары. По словам американских военных, атаки, скорее всего, потребуют поддержки и вооружения со стороны США.
Кроме того, Трамп опасается, что у него сужается окно для предотвращения создания Ираном атомной бомбы.
В прошлом году Израиль неоднократно заявлял о намерениях атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы предупредить создание страной ядерного оружия.
Недавно Иран активизировал дипломатические контакты с Россией для ускорения создания ядерного оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что наращивание ядерной программы Ирана приближается к точке невозврата.
В то же время, 9 февраля Трамп заявил о желании подписать с Ираном соглашение о неядерной продукции и решить противоречия дипломатическим путем.
Добавим, что на днях высшее военное командование Ирана призвало аятоллу отменить запрет на создание страной ядерного оружия.
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