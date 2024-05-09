Израиль готов воевать без военной помощи США

В разговоре с американским ведущим ток-шоу Филом Макгроу, известным как "доктор Фил", глава правительства отметил, что проблемы с поставками оружия от западных союзников, вынуждают Тель-Авив и ЦАХАЛ "действовать в одиночку".

"Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку и бороться до последнего", - сказал он.

После Нетаньяху перешел к более примирительному тону и отметил, что задержка с отправкой оружия является ошибкой, но выразил надежду, что два публично враждующих лидера найдут способ наладить отношения.

"Я знаю Джо Байдена много лет, 40 лет и более. Мы часто договаривались, но у нас были и разногласия, и мы смогли их преодолеть. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их и сейчас", - сказал израильский премьер.

Он добавил, что Тель-Авив сделает все возможное, чтобы свыше миллиона гражданских людей покинули Рафах перед военной операцией израильской армии.

Агентство также сообщило, что изначально американские чиновники планировали сообщить израильскому правительству о приостановке поставок бомб в частном порядке, чтобы усилить давление на Нетаньяху - но не делать этого, если не будет масштабного вторжения в городские районы Рафаха. Но этот план был сорван, когда израильские чиновники допустили утечку информации, говорят люди, знакомые с ситуацией.

В среду, 8 мая, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби повторил, что администрация приостановила, но не отменила отправку бомб. "Аргументы о том, что мы каким-то образом отходим от Израиля, противоречат фактам", - сказал он.

В четверг США выступили с более примирительными заявлениями. Были также признаки того, что Белый дом не стремился к открытой конфронтации с Нетаньяху.