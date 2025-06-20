Израиль дроном атаковал ученого-ядерщика посреди центра Тегерана: что известно

Во время атаки беспилотник попал в жилой дом в районе Гиша Тегерана.

یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال نشان داد که صبح جمعه ۳۰ خرداد انفجاری در تهران رخ داده و از جمله "نان سحر گیشا" مورد اصابت قرار گرفته است pic.twitter.com/cHefq5diGB - ايران اينترنشنال (@IranIntl) 20 июня 2025 года

Пока неизвестно, выжил ли ученый после удара.

Армия обороны Израиля пока не комментировала эту информацию.

فوری/ گزارشهای اولیه/



نقطهزنی در گیشای تهران، نقطهزنی در گیشای تهران

هدف هنوز معاوم نیست. pic.twitter.com/gk3Y0KJPFx - Pouria Zeraati (@pouriazeraati) 20 июня 2025 года

СМИ подтверждают смерть ученого

Reuters со ссылкой на израильскую национальную телерадиокомпанию Kan пишет, что, по предварительным данным, ученый погиб в результате удара беспилотника.

В то же время израильские военные до сих пор не комментировали ситуацию.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль нанес удары по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции "Львиный народ". Во время атаки были уничтожены высокопоставленные военные и специалисты, которые имели отношение к иранской ядерной программе. С тех пор между Израилем и Ираном ежедневно продолжается взаимный обстрел.

19 января Иран снова совершил ракетную атаку на территорию Израиля, в результате чего пострадало медицинское учреждение в Беэр-Шеве. В ответ министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о намерении усилить удары по Ирану. Впоследствии он отметил, что аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".