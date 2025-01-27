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Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа

Фото: Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль заявил, что жители Сектора Газа могут вернуться в северный сектор. В частности были объявлены и запреты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По словам спикера ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) Авичая Адрае, беженцам разрешено возвращаться в северную часть Сектора Газа:

  • пешком через дорогу Нецарим и улицу Рашид на побережье, начиная с 7 утра по киевскому времени;
  • транспортным средством через улицу Салах а-Дин на востоке после соответствующей проверки, начиная с 9 утра.

В частности были обнародованы предупреждения для жителей Сектора Газа:

  • не перевозить террористов или оружие на север Газы;
  • не приближаться к позициям и войскам ЦАХАЛа в Газе или на израильской территории;
  • не приближаться к контрольно-пропускному пункту Рафах и Филадельфийскому коридору на юге Газы;
  • не купаться, не нырять и не ловить рыбу в Средиземном море в ближайшие дни.

 

Соглашение между Израилем и ХАМАС

ХАМАС и Израиль недавно одобрили соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа, а также прекращении огня. 18 января Тель-Авив должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят, но на тот момент этого не произошло. После этого Израиль обвинил исламистское движение в затягивании передачи списков. Впрочем, уже на следующий день, 19 января, ХАМАС все же освободил заложников.

25 января, стало известно, что исламистское движение передало Красному Кресту еще четырех заложниц.

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ИзраильСектор Газа