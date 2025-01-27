Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа

Израиль заявил, что жители Сектора Газа могут вернуться в северный сектор. В частности были объявлены и запреты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
По словам спикера ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) Авичая Адрае, беженцам разрешено возвращаться в северную часть Сектора Газа:
В частности были обнародованы предупреждения для жителей Сектора Газа:
ХАМАС и Израиль недавно одобрили соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа, а также прекращении огня. 18 января Тель-Авив должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят, но на тот момент этого не произошло. После этого Израиль обвинил исламистское движение в затягивании передачи списков. Впрочем, уже на следующий день, 19 января, ХАМАС все же освободил заложников.
25 января, стало известно, что исламистское движение передало Красному Кресту еще четырех заложниц.
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