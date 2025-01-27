Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа

Соглашение между Израилем и ХАМАС

ХАМАС и Израиль недавно одобрили соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа, а также прекращении огня. 18 января Тель-Авив должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят, но на тот момент этого не произошло. После этого Израиль обвинил исламистское движение в затягивании передачи списков. Впрочем, уже на следующий день, 19 января, ХАМАС все же освободил заложников.

25 января, стало известно, что исламистское движение передало Красному Кресту еще четырех заложниц.

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