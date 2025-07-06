Израиль не позволит ХАМАС выжить в Газе: Нетаньяху о мирном соглашении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны есть шанс расширить мирные соглашения. В то же время он отверг сделку, при которой ХАМАС останется в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Мы уже изменили Ближний Восток до неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс принести великое будущее народу Израиля и Ближнего Востока", - сказал Нетаньяху перед посадкой на рейс в Вашингтон.
Также он настаивает на том, что Израиль не согласится на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которое позволит ХАМАС остаться в Газе.
"Мы не допустим ситуации, которая поощряет похищения и убийства. Это означает ликвидацию военного потенциала ХАМАС. ХАМАС там не будет", - говорит премьер Израиля.
Его заявление прозвучали в тот момент, когда израильская переговорная группа отправляется в Доху для непрямых переговоров с ХАМАС о мирном соглашении.
Кроме того, Нетаньяху заявил, что находясь в Вашингтоне, он поблагодарит президента США Дональда Трампа за его поддержку во время 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне, которая завершилась "грандиозной победой" над Исламской Республикой.
"В течение многих лет мы боялись, что нам делать с Ираном и сможем ли мы его победить. Наши героические пилоты летали не только там, но и над Ливаном. Там мы тоже годами беспокоились о том, что сделает "Хезболла". Мы нанесли удар по ХАМАСу. Это создает большую ответственность и возможности", - добавил Нетаньяху.
Напомним, что накануне инаугурации Дональда Трампа в январе, Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Однако в марте мирное соглашение уже было сорвано и бои возобновились.
На днях Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для остановки огня в Газе на 60 дней.
Позже Reuters сославшись на заявление ХАМАС сообщило, что группировка позитивно оценила данное предложение и готова немедленно приступить к переговорам.
В то же время этой ночью The Times of Israel написало, что израильская сторона раскритиковала новые изменения ХАМАС к сделке об освобождению заложников.
"Изменения, которые ХАМАС пытается внести в катарское предложение, были переданы нам прошлой ночью и являются неприемлемыми для Израиля", - заявили в Канцелярии израильского премьера.
Подробнее о том, какие три ключевых изменения выдвинул ХАМАС - читайте в материале РБК-Украина.
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