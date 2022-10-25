Израиль не будет игнорировать опасную близость России и Ирана, - Лапид

"Часть работы, которую мы выполняем, связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать... Поэтому нам нужно каждый день пересматривать ситуацию и реагировать", - сказал он. он.

Лапид также заявил, что Израиль проводит тесные консультации с США по поводу войны.

На вопрос, почему Израиль не поставляет Украине систему ПРО, он ответил, что "уравновешивает два соображения".

"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в (Генеральной ассамблее - ред.) ООН, сказав миру, что мы никогда не примем аннексию четырех регионов. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила в Украине полевой госпиталь", - сказал он.

Другое же соображение "состоит в обеспечении постоянной защиты интересов национальной безопасности Израиля".