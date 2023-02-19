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Израиль атаковал столицу Сирии: СМИ сообщают о жертвах

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Дамаск, Воскресенье 19 февраля 2023 09:51
Израиль атаковал столицу Сирии: СМИ сообщают о жертвах Фото: Израиль ударил ракетой по Дамаску (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии - Дамаску. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сирийские государственные СМИ, ссылаясь на военных, заявляют, что Израиль после полуночи нанес авиаудары по нескольким районам столицы.

Отмечается, что повреждены несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре Дамаска. Там находятся жилые многоэтажки, которые находятся под охраной.

Местные издания отмечают, что в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 5 человек, еще 15 получили ранения. По предварительным данным, среди погибших есть гражданские.

"Это нанесло ущерб нескольким гражданским домам и причинило материальный ущерб ряду районов Дамаска и его окрестностей", - заявляют сирийские военные.

Напомним, сирийские издания сообщали, что в провинции Дейр-эз-Зор Сирии американская военная база подверглась ракетному удару.

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