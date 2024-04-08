Израиль атаковал Ливан, убит элитный командир "Хезболлы", - СМИ

Группировка "Хезболла" сообщила, что поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, член группы из Кафр-Килы, города на границе с Израилем, был убит "во время выполнения своего джихадистского долга".

Это заявление появилось после того, как Армия обороны Израиля сообщила об ударах по позициям "Хезболлы" в Кафр-Киле, а также по ракетной установке в Яруне, опубликовав видеозапись атак.

С начала войны в Секторе Газа 8 октября, Израиль ликвидировал в Ливане и Сирии 272 члена группировки "Хезболла".

Кроме того, в Ливане погибли еще 53 боевика других террористических группировок, один ливанский солдат и по меньшей мере 60 гражданских лиц, трое из которых были журналистами.