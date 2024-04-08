Израиль атаковал Ливан, убит элитный командир "Хезболлы", - СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по деревне Аль-Султания на юге Ливана. Во время атаки был убит полевой командир элитного ливанского подразделения "Аль-Радван" группировки "Хезболла" и двое других командиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Группировка "Хезболла" сообщила, что поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, член группы из Кафр-Килы, города на границе с Израилем, был убит "во время выполнения своего джихадистского долга".
Это заявление появилось после того, как Армия обороны Израиля сообщила об ударах по позициям "Хезболлы" в Кафр-Киле, а также по ракетной установке в Яруне, опубликовав видеозапись атак.
С начала войны в Секторе Газа 8 октября, Израиль ликвидировал в Ливане и Сирии 272 члена группировки "Хезболла".
Кроме того, в Ливане погибли еще 53 боевика других террористических группировок, один ливанский солдат и по меньшей мере 60 гражданских лиц, трое из которых были журналистами.
"Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога", взято из Корана) - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства. Организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой радикальных шиитских священнослужителей при финансовой поддержке Ирана. Ее целью провозгласили военный ответ на оккупацию Израилем части Ливана.
С началом наземной операции против ХАМАС в Секторе Газа, боевики "Хезболла" начали обстреливать ракетами территорию Израиля и американские военные объекты в соседних странах.
В частности, 7 апреля авиация Сил обороны Израиля ударила по объектам в долине Бекаа на востоке Ливана. Целью воздушной атаки мог быть тренировочный лагерь группировки "Хезболла" у границы с Сирией.
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с ливанской группировкой.
8 января в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.