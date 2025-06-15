Израиль атаковал в Иране 170 целей: уничтожены стратегические объекты

Израиль заявил о масштабной операции против Ирана, в рамках которой было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой страны.

Представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи заявил, что в операции приняли участие около 50 истребителей.

Удары были нанесены по более чем 720 объектам, которые входят в систему обороны Ирана или имеют отношение к его ядерной программе.

Израильские истребители, по информации из открытых источников СМИ, пролетали над Тегераном в ночное время. В соцсетях появились сообщения о взрывах и авиаактивности.

В то же время иранская сторона заявила, что большинство погибших в результате атак - гражданские, в том числе женщины и дети. Точное количество жертв пока не обнародовано.

Кроме того, Израиль объявил эвакуацию жителей в районах, расположенных вблизи иранских объектов, которые могут стать ответными целями.

Отдельно стало известно об ударах по объектам, связанным с Министерством обороны Ирана. В частности, речь идет о центре в городе Исфахан - детали повреждений уточняются.

Также зафиксировано попадание по заводу Shiraz Electronics в городе Шираз, который производит радары и электронику для военных. По данным CNN, объект был уничтожен.

Всего, по данным армии обороны Израиля, с пятницы нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.