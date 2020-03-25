З Ізраїлю призначений ще один рейс в Україну

Ізраїльська авіакомпанія "Israir Airlines" призначила ще один чартерний рейс з Ізраїлю в Україну, який може евакуювати українців. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі Twitter.

Повідомляється, що виліт запланований з аеропорту Тель-Авіва в аеропорт "Бориспіль" 29 березня о 16:00. Квитки на рейс можна придбати в аеропорту.

"до Уваги громадян України 29.03.2020 в 16:00 авіакомпанія "Israir Airlines" здійснює чартерний рейс 6Н853 за маршрутом Тель-Авів-Київ. В аеропорт ім. Бен-Гуріона необхідно прибути за 4 години. Квитки на рейс можна придбати в аеропорту. Орієнтовна вартість - 350 доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що додатковий чартерний рейс з Ізраїлю призначила українська авіакомпанія SkyUp. Виліт відбудеться 27 березня о 8:10 ранку.

Відзначимо, 23 березня уряд Ізраїлю заявило про готовність поступово закривати міста на карантин. За словами міністра внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілада Ерда, Ізраїль переведуть у режим повної блокади у зв'язку з пандемією коронавіруса.