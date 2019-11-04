Ізраїльський безпілотник обстріляли над сектором Газа

Безпілотник Міністерства оборони Ізраїлю обстріляли над сектором Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на i24news.

В палестинському угруповуванні ХАМАС зазначили, що безпілотний літальний апарат був збитий на півночі сектору Газа.

"Міністерство оборони Ізраїлю відмовилось коментувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль здійснив серію авіаударів по об'єктам ХАМАС на території сектора Газа у відповідь на ракетний обстріл. Як повідомляється, у відповідь на ракетний обстріл, здійснений з території сектору Газа, ізраїльські військові завдали ударів по об'єктам ХАМАС. Зокрема, удари було здійснено по військово-морським силам та навчальним з'єднанням, об'єктам з виготовлення та зберігання зброї.

Крім того, ізраїльські військові оприлюднили відеозапис ударів по об'єктам ХАМАС в секторі Газа.

Раніше в Армії оборони Ізраїля заявили про запуск ракети з території сектора Газа. В збройних силах Ізраїля зазначили, що запуск ракети було здійснено майже після місяця відносного затишшя.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку вересня літаки Військово-повітряних сил Ізраїлю здійснили серію ударів по об'єктам ХАМАС в секторі Газа у відповідь не ракетний запуск. Удари було нанесено по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях.