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Ізраїльські військові на кордоні із сектором Газа застрелили палестинця

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 11:51
Ізраїльські військові на кордоні із сектором Газа застрелили палестинця
Ілюстративне фото (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Чоловік кинув на ізраїльський бік декілька гранат

Ізраїльські військові у середу, 14 листопада, заявили, що застрелили палестинця, який наблизився до розділового бар'єру з сектором Газа та кинув гранати на ізраїльський бік. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на AP.

За словами ізраїльских військових, нападник мав присобі ніж та канатні різці. При цьому гранати, які кинув палестинець, не вибухнули. 

Це перший інцидент після вчорашнього перемир'я між Ізраїлем та палестинським ХАМАС, яке відбулось за посередництвом Єгипту. 

Нагадаємо, ескалація конфлікту між Ізраїлем та сектором Газа відбулась вночі 12 листопада. Тоді з боку Гази було випущено понад 300 ракет, у відповідь Ізраїль зруйнував 150 об'єктів палестинців.

У результаті атак палестинців загинула одна людина, понад 50 отримали поранення. Жертвами відповідних атак ізраїльської армії в секторі Газа стали семеро людей, більше 25 осіб постраждали. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна стурбована ескалацією ситуації в секторі Газа, яка пов'язана з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю, що може призвести до нового масштабного протистояння.

Також українська сторона висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю і пораненнями ізраїльських громадян в результаті ракетного обстрілу з території сектора Газа.

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