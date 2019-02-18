Ізраїльські танки атакували блокпости руху ХАМАС

Ізраїль відповів на поранення солдата її армії

Танки израильской армии атаковали два поста палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Сообщается, что атака была осуществлена после ранения военнослужащего армии Израиля. Так, в воскресенье, 17 февраля, палестинцы бросили взрывное устройство через стену на границе с сектором Газа.

В ответ израильские танки выдвинулись к сектору Газа. В результате атаки в городе Джабалия, по данным палестинского Минздрава, пострадали девять человек.

Напомним, инженерные подразделения Армии обороны Израиля начали строительство надземного "умного забора" на границе с сектором Газа.

Данный барьер станет завершающей частью комплекса по охране границы с сектором Газа. Его длина составит 65 километров. С одной стороны стена будет соединена с недавно законченным морским заграждением на пляже Зиким, а с другой стороны - с КПП "Керем Шалом".