Ізраїльські лабораторії з розробки вакцин від COVID-19 атакували хакери

Минулого тижня лабораторії з розробки вакцин від COVID-19 в Ізраїлі атакували хакери. Кібератаки не вплинули на процес розробки.

Про це пише ізраїльське видання The Jerusalem Post.

Повідомляється, що минулого тижня через масові кібератаки були заблоковані сотні веб-сайтів. У тому числі жертвами стали дослідницькі центри, що працюють над створенням вакцини від коронавірусу.

Зокрема, на домашніх сторінках сайтів хакери розмістили антиізраїльські відео, а також повідомлення на івриті і ламаною англійською: "Зворотний відлік знищення Ізраїлю розпочався з давніх часів". Крім того, зверху був напис на івриті "Будьте готові до великого сюрпризу".

За даними компанії Check Point, яка спеціалізується на кібербезпеці, ізраїльські сайти атакували з Туреччини, Північної Африки і сектора Газа.

Уточнюється, що атаки на лабораторії не завдали шкоди процесу розробки вакцини. Також не робилися спроби викрадення інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльський інститут біологічних досліджень (IIBR) розробив першу пасивну вакцину від коронавірусу, яка атакує і нейтралізує його в організмі.

Крім того, цього тижня пройшли переговори президента України Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху, в ході яких Київ запросив гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.