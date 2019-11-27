Ізраїльські винищувачі атакували зброярню ХАМАС

Винищувачі ізраїльської армії атакували кілька цілей терористичної організації ХАМАС у південній частині сектора Газа. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Наголошується, що атаки зазнав у тому числі цех для виробництва зброї. Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл, розпочатий раніше з сектора Газа на територію Ізраїлю.

"Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за те, що відбувається в секторі Газа і за його межами, і буде мати наслідки для дій проти громадян Ізраїлю", - підкреслили в прес-службі.

Перед цією атакою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на ракетний обстріл території єврейської держави з сектора Газа.

"Якщо хтось в Газі думає, що може взятися за старе, то він помиляється. Ми будемо жорстко реагувати на будь-які спроби напасти на нас і продовжимо забезпечувати безпеку Ізраїлю на всіх фронтах", - заявив він.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 26 листопада, ізраїльська армія повідомила, що по території Ізраїлю запустили дві ракети з сектора Газа. Одну ракету збили.