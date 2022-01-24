У Білому домі заявили про відсутність намірів евакуювати посольство з Києва

"Зараз є кошти для цього (щоб покинути Україну, - ред.), звичайно, є комерційні авіалінії, ви можете полетіти. Посольство також може надати допомогу, і це дуже схоже на те, що ми зробили в Ефіопії та багатьох інших країнах протягом останніх кількох десятиліть, але немає наміру евакуювати громадян", - заявила вона.