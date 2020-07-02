В Ізраїлі вводять нові карантинні заходи

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні буде посилено карантинні заходи через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19. За останню добу в країні виявили 1 тисячу нових випадків зараження.

Про це повідомляє видання Walla.

"На початку тижня у нас було в загальній складності 450 осіб, а сьогодні у нас тисяча осіб. Загальна кількість пацієнтів збільшилася більш ніж на 100%, а число серйозних пацієнтів збільшилася на 50%", - зазначив прем'єр.

Так, в Ізраїлі знову буде заборонено проведення заходів за участю понад 20 осіб, а бари, клуби і конференц-зали зможуть відвідувати одночасно до 50 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення.