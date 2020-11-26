В Ізраїлі відновлюють роботу ТРЦ, хто відкриється визначить лотерея

З найближчої п'ятниці в Ізраїлі почнуть працювати 15 торгових центрів по всій країні. Частина з них належать великим компаніям і вони відкриються точно, а решта належать більш дрібним компаніям, і їх будуть визначати за допомогою лотереї з рівним розподілом по регіонах.

Про це повідомляє газета Calcalist.

В рамках експерименту відкриються торговельні центри групи "Кеньон Офер" в Беер-Шеві, Петах-Тіква і "А-Крайон", і торговий центр групи "Азріелі" в єрусалимському районі Малха.

Інші торгові центри, які зможуть вже на цьому тижні прийняти покупців, будуть визначені за допомогою лотереї, яка буде проведена за участю міністерств фінансів, економіки та охорони здоров'я в четвер, 26 листопада.

Цей етап триватиме до 6 грудня. Представники МОЗ вивчать, наскільки в працюючих ТРЦ дотримуються епідеміологічних норм і які "підводні камені" виникають в ході їх роботи.

Після цього уряд буде вирішувати, в якому форматі відновлювати роботу всіх критих торгових центрів в країні.

Нагадаємо, Ізраїль почав послаблювати карантин і відновлювати роботу шкіл. Також уряд запустив пілотний проект по роботі торгових центрів і ринків.

Крім того, в Ізраїлі планують підвищити штрафи за порушення карантину. Зокрема, штрафувати будуть за проведення заходів, конференцій, виставок, фестивалів та розважальних шоу. Суму штрафу планують збільшити з 5 тисяч до 20 тисяч шекелів (понад 167 тисяч гривень).